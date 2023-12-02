مسقط رأس المنفلوطي ومخلوف..عائلات مركز منفلوط بأسيوط يؤيدون السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعرب النائب ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية بأسيوط للمرشح عبدالفتاح السيسي عن سعادته البالغة لوجوده وسط أهله بمركز منفلوط بلد الأدباء والشعراء والعظماء وأقطاب التصوف بمصر، حيث أنجب المركز الكاتب والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي وأبو العلا حافظ واحداً من أهم الملحنين الكبار وهو أول من لحن لأم كلثوم والشاعر صلاح عبدالصبور والشيخ صلاح القوصي مؤسس الأشراف المهدية والشيخ ياسين التهامي شيخ المداحين والعالم إبن دقيق العيد القوصى كما يفخر المركز منفلوط أنه أنجب السيد كمال حسن على رئيس الوزارة الأسبق والدكتور محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق والشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى مصر الأسبق والإعلامى جلال معوض مذيع الثورة وغيرهم الكثير في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الشعبي للحملة الرسمية بديوان ربيع رشوان بعزبة الصقور مركز منفلوط بحضور الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية بأسيوط والنائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والشيخ احمد عبدالعظيم امين بيت العائلة بمنلفوط والقمص ميخائيل سليمان أمين مساعد بيت العائلة مركز منفلوط "وعدد كبير من رموز وعائلات مركز منفلوط والمشايخ والأعيان والعمد والقيادات الشعبية.

وقال عمر إن منفلوط الأبية هي من قاومت الحملة الفرنسية وهزمت مخططات الفرنسيين في بني عدى والذي يعتبر عيداً قومياً للمحافظة يوم 18 أبريل من كل عام، بذكرى ثورة أهالى بنى عدى، ضد الحملة الفرنسية عام 1799، واستشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالى قدموا أرواحهم فداء للوطن فى سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أقوى الأمثلة فى الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومى للمحافظة.

وأكد النائب ياسر عمر أن منفلوط سوف تخرج في حشد غير مسبوق يوم 10 و11 و12 لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي وإفشال مخططات الغرب كما فعلت في الماضي، مضيفا أن مصر تعرضت لمؤامرة في 2011 كان يخطط لها منذ 1984 بعد الإنتصار العظيم في حرب أكتوبر الذي سجل بحروف من نور في ذاكرة العالم لما ظهر من تكاتف العرب جميعا ووقوفهم مع مصر ضد العدو والقوى الاستعمارية والتي تسعى إلى تقسيم مصر إلى دويلات ومن بعدها المنظقة العربية بالكامل حينما قطع العرب البترول عن الغرب وكان للملك فيصل دوراً كبيراً في ذلك.

وأوضح ياسر عمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لثورة الشعب في 30 يونيو فسقطت المؤامرة بتوليه الحكم، حيث كان يعي جيداً حجم المؤامرة وكافة أطرافها وها نحن نرى ماحدث في بعض الدول الشقيقة سواء في العراق أو ليبيا وسوريا والسودان.

وقال عمر إن ما فعله السيسي في أدارة ملف غزة يؤكد إننا أمام قائد عظيم يملك أدواته ولم يفرط في شبر من أرض الوطن، قائلاً: "إن سيناء خط أحمر ومع ذلك انحاز لدعم القضية ودخول أكبر كم من المساعدات من قبل مصر للأشقاء في غزة ونجح في الوصول لهدنة بين الطرفين.

واستعرض "عمر" بعض الإنجازات التي تحققت على أرض منفلوط بداية من "حياة كريمة" ومحور "منفلوط ـ أبنوب " وأزدواج "الطريق الزراعي أسيوط ـ ديروط" مروراً بمنفلوط.

وطالب النائب ياسر عمر الجميع بالنزول والمشاركة أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم لرد الجميل من خلال الصناديق باختيار المرشح رقم " 1" السيسي رمز النجمة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يصطف خلف رئيسه وأن مخططاتهم سوف تتحطم على صخرة تولي الرئيس فترة قادمة.

من جهته أكد الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بأسيوط أن شعب مصر يعي جيداً حجم المؤامرة التي كانت ومازالت تحاك ضد الوطن، مؤكداً على أنه يراهن على وعي شعب وأهالي منفلوط في إختيار الرئيس السيسي والإصطفاف الوطنى خلفه أيام الاقتراع.

وقال شحاته إننا نعمل كحملة رسمية كفريق واحد رغم الإنتماءات المختلفة ولكن نتفق على عمل واحد للمشروع الوطني للدولة المصرية باختيار القائد والزعيم السيسي.

واستعرض "غريب" فكرة الشرق الأوسط الجديد على مدار الفترة السابقة من مخططات الغرب لتحقيق حلمهم والذي أفشله الرئيس السيسي والشعب المصري في 30 يونيو، حيث كان يخطط لتقسيم مصر إلى دويلات، كما حدث في دول مجاورة شقيقة مثل السودان وها هم يحاولون اليوم تحقيق هذا الحلم من خلال أحداث غزة حيث عرض نتنياهو خريطة الشرق الأوسط الجديد ومرفوع منها فلسطين ولم يجرأ أن يرفع مصر لأن بها جيش قوي ورئيس واعي ومدرك لكل هذه المخططات لذا علينا التوجه لصناديق الاقتراع واختياره.

واستعرض الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصحة حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في الصحة ومنها القضاء على فيرس سي وتطوير مشتشفى منفلوط النموذجي بتكلفة 266 مليون بل بلغت مليار جينه حيث تضم 155 سريراً و30 غرفة عناية مركزة و42 وحدة غسيل كلوي و40 حضانة أطفال

وأشاد "مهران" بمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي طبق في بعض المحافظات وقريبا في أسيوط ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، مؤكداً أن السيسي أعاد للمواطن المصري كرامته وحقه في العلاج سواء في مستشفيات حكومية أو خاصة على نفقة الدولة المصرية مطالبا بضرورة المشاركة الفعالة أمام اللجان لرد الجميل.

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