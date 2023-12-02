حشيش وكبتاجون.. تفاصيل ضبط صفقة مخدرات بـ10 ملايين جنيه بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,100,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .