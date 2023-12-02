عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وكبتاجون.. تفاصيل ضبط صفقة مخدرات بـ10 ملايين جنيه بالمرج

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,100,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

10 ملايين جنيه الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحشيش العناصر الإجرامية المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

5 إجراءات في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات

ترشيحاتنا

اليوم الثانى.. بدء تصويت الانتخابات الرئاسية 2024 بكوريا الجنوبية

نشرة المرأة والصحة| طبيب سعودي يحذر من نوع زبادي خطرعلى القلب والشرايين.. أعراض واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بالسعودية

دويدار: الزمالك خيره على الجميع..ومجلس الادارة يبذل مجهود كبير لحل الأزمات

الكلب تومي في ممشي دهب يجذب السياح ويسبح بالبحر|شاهد

حصيلة أول يوم بعد الهدنة.. استشهاد وإصابة 790 شخصاً في غزة

شاهد.. إغلاق صناديق بعد انتهاء التصويت في ألمانيا والكويت والسعودية وفرنسا وسويسرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خصر منحوت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

تكريم نبيلة عبيد ضمن احتفالية المرآة في السينما بمهرجان البحر الأحمر

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ