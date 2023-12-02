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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوى

صدى البلد

يحيى الفنان وائل الفشني أولى حفلاته في موسم الشتاء، اليوم 2 ديسمبر على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وكشف الفشنى عن تبرعه بأرباح الحفل لأهالي غزة وكتب عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" رسميًا سوف يتم التبرع بجميع أرباح الحفلإلى إخواتنا في غزة".

وطرحت الشركة المنتجة  الفيديو كليب الخاص  بالأوبريت الغنائي (فين السلام) وهو الأوبريت الذي يجمع لأول مرة بينالمطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف.

 

 بمشاركة فريق ضخم من كورال الأطفال، والأوبريت من كلمات دكتور "وائل العبيدي" و الحان وتوزيع وقيادة أوركستراالموسيقار "خالد عويضة" ومن إخراج "إيناس الخشاب" .
 

الأوبريت يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقولكلماته:

(الإنسانية في البيوت اتدمرت..أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت
حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت..أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت).

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