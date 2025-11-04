قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع للغات باستثمارات 29 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة السبع  تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية.

وكذلك دعم المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب الانجاز ومعدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه المحافظ،  سامي سرور  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم  ،  والمهندسة وفاء صبحي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات  بالموقف النموذجي الجديد بمدينة بركة السبع ، واستمع الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع والذى يعد نقلة حضارية للأهالي بهدف القضاء على المواقف العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

 ووجه المحافظ  بسرعة التنسيق مع مشروع المواقف لتسهيل إجراءات استلام  الموقف  ووضع تصور  لنقل سائقي السيارات بالموقف الجديد.

 كما وجه بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالمدينة ومنطقة الكورنيش لإضفاء مظهر جمالى حضارى، مؤكدا على  تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال المنفذة وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاستغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم الموارد الذاتية .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات للتعليم الأساسي ( إنشاء جديد ) باستثمارات  29 مليون جنيه و بطاقة 20 فصل دراسي  ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ،حيث جارى الإنتهاء من الأعمال الخرسانية  وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من المشروع ، وأشارت المهندسة وفاء صبحى  أنه سيتم دخول مدرستى أبو مشهور الرسمية للغات و بركة السبع الرسمية للغات العام القادم ، لتقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المركز،  موجها بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة .

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بربوع المحافظة والسعي على ضرورة التواجد الميداني بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بشتى القطاعات التنموية .

