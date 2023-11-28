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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين السلام.. أوبريت غنائي يجمع بين وائل الفشني وعلي الألفي

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة  الفيديو كليب الخاص  بالأوبريت الغنائي (فين السلام) وهو الأوبريت الذي يجمع لأول مرة بين المطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف.

 بمشاركة فريق ضخم من كورال الأطفال، والأوبريت من كلمات دكتور "وائل العبيدي" و الحان وتوزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار "خالد عويضة" ومن إخراج "إيناس الخشاب" .
 

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الأوبريت يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقول كلماته:

(الإنسانية في البيوت اتدمرت..أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت
حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت..أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت)

 

العدوان الإسرائيلي بسمة بوسيل اوبريت غنائي دعوى قضائية كورال الأطفال محمد عبده وائل الفشني

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