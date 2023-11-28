الأردنية زين عوض تطرح أغنية فلسطين بتجمعنا

طرحت المطربة الأردنية زين عوض أغنية لدعم فلسطين تحمل اسم " فلسطين بتجمعنا" كلمات رامي اليوسف.

وعلى جانب أخر كانت قد تحدثت "زين" عن طموحاتها في مجال التمثيل وقالت: أحب هذا المجال وأشعر أنه قريب مني، وبه حرية في التعبير، وكنت قد ترشحت لدور المطربة الكبيرة وردة الجزائرية لأن خامة صوتي تشبه صوت الراحلة، وأقمت حفلة بالأردن وحرصت على تواجد من عاصروا وردة وابنها رياض ولكن العمل لم يكتمل.

وحرصت "زين" على توجيه التحية لكل من الملحن مدين وولدي سعد وأسامه الهندي وتقول:" تعاونت معهم في ألبوم يحمل أسم "على وعدي"، وحقق نجاحا كبيرا وسعيدة بالتعاون معهم.

وعن غنائها باللهجة العراقية، قالت أن الأمر شكل تحدياً خاصاً لها، وأصرت على إتقان اللهجة، رغم صعوبتها وهو ما دفعها للتدرب عليها منذ فترة طويلة من خلال بعض الأصدقاء العراقيين.



وأضافت أن عشقها الكبير للعراق واللهجة التي يتحدث بها أهلها شكل لها دافعاً إضافياً للبحث عن أغنية عراقية تلبي جميع الأذواق.

وتابعت أن العالم العربي يشهد في الأوقات الحالية انتشاراً كبيراً للأعمال الغنائية العراقية، وباتت هذه الأعمال تتصدر المشاهدات ونسب الاستماع وتلاقي نجاحاً كبيراً في كل أرجاء الوطن العربي الأمر الذي حمسها بشكل كبير لأغنية «يمة يكتل» ودفعها لتقديمها من أعماق قلبها لتكون هدية العيد لجمهورها.