جامعة السادات توقع بروتوكول تنفيذ مشروع بحثي مبتكر في العلاج المناعي للسرطان

شهدت جامعة السادات توقيع بروتوكول تنفيذ مشروع بحثي رائد بعنوان:" العلاج المناعي للسرطان باستخدام العلاج القائم على جسيمات نانوية دهنية لنقل الحمض النووي الريبوزي الرسول"، وذلك بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

ويهدف البروتوكول لتطوير علاج جديد للسرطان باستخدام تقنية النانو والجسيمات الدهنية الذكية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الأبحاث التطبيقية المتقدمة في مجالات الطب الحيوي والابتكار الدوائي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تهدف إلى توظيف المعرفة والابتكار في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز مكانة الجامعات والمراكز البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد إبراهيم عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد إبراهيم عبد المقصود، الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الدوائية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، بحضور الدكتور أحمد نوير، عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد نوح، أمين عام الجامعة.

ويهدف المشروع إلى تطوير علاج مبتكر للسرطان باستخدام تقنيات النانو الحديثة، من خلال تصميم جسيمات دهنية نانوية دقيقة للغاية تعمل كحاملات لجزيئات الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA).

وتقوم هذه الجسيمات باختراق الخلايا السرطانية وإطلاق تعليمات وراثية داخلها لتحفيز إنتاج بروتين خاص يعمل على تنشيط جهاز المناعة وتنبيهه لوجود الورم، مما يساعده على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بكفاءة عالية ودقة فائقة دون التأثير على الخلايا السليمة.

وأوضح الباحث الرئيسي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال العلاج المناعي للسرطان، إذ يجمع بين دقة توجيه الدواء عبر تقنية النانو، وقدرة الـmRNA على تحفيز المناعة بشكل طبيعي وآمن.

كما يُتوقع أن يُسهم المشروع في ابتكار علاج أكثر أمانًا وفعالية، يقلل من الأعراض الجانبية للعلاجات التقليدية، ويُعزز فرص الشفاء لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات الكيميائية أو الإشعاعية المتاحة حاليًا.

ضم الفريق البحثي للمشروع نخبة من العلماء والخبراء المتميزين من عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية : الدكتور أحمد إبراهيم عبد المقصود إبراهيم، الباحث الرئيسي وأستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الدوائية بعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة مدينة السادات، والدكتور هاني حامد إسماعيل محمد خليل، نائب الباحث الرئيسي وأستاذ البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد عبد الفتاح عرفة طايل، عضو فريق وأستاذ بيولوجيا الأغذية بكلية العلوم السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ، والدكتورة رحاب أحمد عبد المنعم حسن، استشاري المشروع وأستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو حسن محمد علي، عضو فريق قسم المعلوماتية الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات، والدكتورة ندى عبد الله محمد عبد الله، عضو فريق كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يجسد رؤية الجامعة في توظيف البحث العلمي لخدمة الإنسان المصري وتطوير المنظومة الصحية.

كما أشاد رئيس الجامعة، بدور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تمكين الباحثين ودعم الابتكار العلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في ربط البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي العالمي.

وأعرب الدكتور أحمد نوير، عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، عن فخره بانطلاق هذا المشروع من داخل المعهد، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا للتكامل بين التخصصات العلمية المختلفة في خدمة الطب الحديث، ومثالًا على قدرة العلماء المصريين على الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية الدقيقة.

وأشار إلى أن معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات يواصل تنفيذ سلسلة من المشروعات البحثية الرائدة التي تستهدف تطوير حلول علاجية مبتكرة وتطبيقات حيوية متقدمة، بما يعزز دوره كمركز وطني متميز في مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الدوائية، ويسهم في تحقيق رؤية الجامعة لبناء مجتمع علمي منتج للمعرفة يخدم مسيرة التنمية في مصر .