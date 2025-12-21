بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

رحلت الفنانة الكبيرة سمية الألفي عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أثارت وفاة الفنانة حالة من الحزن الشديد بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، حيث تصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفع البحث عن أسباب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة للراحلة، التي غابت عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية بسبب تلقيها جلسات علاج كيماوي مستمرة.

إعلان وفاة الفنانة سمية الألفي

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة الكبيرة، مؤكدة في بيان رسمي:

"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان."

وقد أثارت هذه الرسالة مشاعر الحزن لدى محبيها وزملائها، الذين نعاها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالكلمات المؤثرة والذكريات الفنية.

سبب وفاة سمية الألفي

الفنانة سمية الألفي كانت تعاني منذ سنوات من مرض السرطان، وخضعت للعديد من عمليات استئصال الأورام، تلاها جلسات علاج كيماوي متكررة.

أثر المرض على نشاطها الفني، وأجبرها على الابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة، قبل أن يُعلن اليوم عن رحيلها عن الحياة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

في الأيام الأخيرة، تم نقل سمية الألفي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي لمتابعة حالتها الصحية، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن قلبها توقف، لتنهي مسيرة فنية حافلة، تاركة بصمة لا تُنسى في السينما والمسرح والدراما المصرية.

عمر ومسيرة الفنانة

ولدت سمية الألفي في محافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الاجتماع.

بدأت مشوارها الفني عام 1978 من خلال مسلسل "أفواه وأرانب"، قبل أن تشارك في أكثر من 100 عمل متنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرزها: ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلواني، العطار والسبع بنات.

تميزت الراحلة بأسلوبها الهادئ والرومانسي على الشاشة والمسرح، وحققت حضورًا فنيًا مميزًا على مدار عقود من الزمن.

حياتها الشخصية

تزوجت سمية الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأنجبت منه أحمد وعمر الفيشاوي وكان زواجها جزءًا من حياتها التي جمعت بين الفن والعائلة، حيث شاركت مع زوجها لحظات عدة على الساحة الفنية.