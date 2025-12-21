قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

سمية الألفي
سمية الألفي
منار عبد العظيم

رحلت الفنانة الكبيرة سمية الألفي عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

 أثارت وفاة الفنانة حالة من الحزن الشديد بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، حيث تصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفع البحث عن أسباب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة للراحلة، التي غابت عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية بسبب تلقيها جلسات علاج كيماوي مستمرة.

إعلان وفاة الفنانة سمية الألفي

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة الكبيرة، مؤكدة في بيان رسمي:
"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان."

وقد أثارت هذه الرسالة مشاعر الحزن لدى محبيها وزملائها، الذين نعاها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالكلمات المؤثرة والذكريات الفنية.

سبب وفاة سمية الألفي

الفنانة سمية الألفي كانت تعاني منذ سنوات من مرض السرطان، وخضعت للعديد من عمليات استئصال الأورام، تلاها جلسات علاج كيماوي متكررة. 

أثر المرض على نشاطها الفني، وأجبرها على الابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة، قبل أن يُعلن اليوم عن رحيلها عن الحياة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

في الأيام الأخيرة، تم نقل سمية الألفي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي لمتابعة حالتها الصحية، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن قلبها توقف، لتنهي مسيرة فنية حافلة، تاركة بصمة لا تُنسى في السينما والمسرح والدراما المصرية.

عمر ومسيرة الفنانة

ولدت سمية الألفي في محافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الاجتماع.

 بدأت مشوارها الفني عام 1978 من خلال مسلسل "أفواه وأرانب"، قبل أن تشارك في أكثر من 100 عمل متنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرزها: ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلواني، العطار والسبع بنات.

تميزت الراحلة بأسلوبها الهادئ والرومانسي على الشاشة والمسرح، وحققت حضورًا فنيًا مميزًا على مدار عقود من الزمن.

حياتها الشخصية

تزوجت سمية الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأنجبت منه أحمد وعمر الفيشاوي وكان زواجها جزءًا من حياتها التي جمعت بين الفن والعائلة، حيث شاركت مع زوجها لحظات عدة على الساحة الفنية.

الفنانة الكبيرة سمية الألفي وفاة سمية الألفي موت سمية الألفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

صباح مشالي: تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي

النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ

برلماني أمام «الشيوخ»: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيه والتعديلات ضرورة لفرض الردع وحماية المرفق

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد