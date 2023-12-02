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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تنهار الدول عند إنهيار جيشها

كرم جبر: رئيس مصر ينبغي احترامه لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن شعور الحب والانتماء للوطن هو شعور يجري في الدم وليس مصطنعا، مضيفاً أنها هي منظومة وعوامل اجتماعية وبيئية وتعليمية وهي منظومة متكاملة.

وأضاف «كرم جبر» من خلال لقائه لبرنامج “مانشيت ” على "سي بي سي"، أن التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية ليس للشخص ولكن للدولة ومن هو الأفضل الذي يرسخ معالم هذه الدولة، لافتاً إلى أن منصب الرئيس يجب أن نتعامل معه  بكل احترام ووقار لأننا نفتخر به وهو وجة دولتنا العظيمة.

أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلى أنه إذا أردت ان تنتقد، إنتقد كما شئت ولكن يجب أن تنتقد بأسلوب راقي وبدون سب وقصف وشماته وعدوان وانتهاك للقيم الأخلاقية.

وأوضح  كرم جبر ، أن رئيس مصر ينبغي احترامه لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي التي حفظت مصر من الخطر ، حيث  تنهار الدول عند إنهيار جيشها ولكن مصر صامدة بجيشها العظيم القوي.

 

كرم جبر تنظيم الاعلام مانشيت مصر منصب الرئيس

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