كرم جبر: شعبية السيسي ارتفعت لذروتها نتيجة شعور المصريين بالخطر الذي يحاك بدولتهم

وصف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الانتخابات الرئاسية بأنها عرس ديمقراطي كبير تشهده الدولة المصرية في الداخل والخارج.



واكد كرم جبر، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي والمذاع على قناة CBC، أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي بمثابة "انتخابات التحدي" والدفاع عن الأمن القومي المصري.

وحول شعبية الرئيس السيسي أشار بأن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفعت إلى ذروتها نتيجة شعور المصريين بالخطر الذي يحاك بدولتهم.

الانتخابات الرئاسية هي بمثابة يوم الاصطفاف خلف الدولة المصرية



واستطرد "كرم جبر"، بأن الانتخابات الرئاسية هي بمثابة يوم الاصطفاف خلف الدولة المصرية، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم تعد تصويت لشخص ولكن تصويت للدولة.

وأوضح رئيس الأعلى للأعلام، أنه لو علم المصريون حجم المخاطر التي تحاك لوطنهم لذهبوا إلى صناديق الانتخاب بالملايين، على خلفية الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم بالخارج وتستمر لمدة 3 أيام.