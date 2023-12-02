لجان الانتخابات تشبه الأفراح.. الكويت تتصدر المركز الأول للجاليات المصرية بالخارج

قالت دكتورة داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية بالكويت، إن الجالية المصرية بالكويت هي المركز الأول ودائماً لنا السبق في الكويت واننا نتصدر الجاليات المصرية في الخارج في مشاركتنا القوية والفعالة في بناء جمهورية مصر الجديدة ، مضيفة أن عدد الناخبين المصريين في الكويت اليوم 671.





وأضافت «البيلي» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن من قبل بدأ العملية الأنتخابية يوجد حشود من الناخبين أمام اللجان، لافتة إلى أن:"المصريين نازلين بحماس كبير وشعور وطني عالي".



أشارت ممثلة الجالية المصرية بالكويت، إلي أن اللجان الأنتخابية تشبه الأفراح العرس الانتخابي وليست لجان انتخابية، مشيرة إلي أن نتوجه بالشكر لحكومة الكويت على توفير أماكن الانتخابات وتيسير العملية الانتخابية.