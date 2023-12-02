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رئيس التحرير
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مخطط إسرائيل على مصر

علم الشعب حجم المخاطر.. كرم جبر: وطنية المصريين زادت بعد أحداث غزة

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كل ما حدث في غزة كان سببا في تعامل المصريين مع انتخابات رئاسة مصر بشكل مختلف عن ما حدث قبل 7 أكتوبر مضيفاً أنه أصبحت كل الأمور تدور حول ما يحدث في غزة وأرتفعت الروح الوطنية المصرية لأعلى درجاتها لأننا شعرنا بالخطر.

وأضاف « كرم جبر » من خلال لقائه لبرنامج “مانشيت” على "سي بي سي"، علم المصريين حجم المخاطر مضيفاً أن هذه انتخابات تحدي والدفاع عن الأمن القومي المصري.

أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلي أنه يتذكر عن يوم 7 أكتوبر 1973 والفريق محمد عبد الغني الجمصي يقول، عبرنا قناة السويس وحطمنا خط برليف بالكامل و دمرنا 25 طائرة إسرائيلية و120 دبابة في يوم واحد.

ولفت كرم جبر إلى أن كانت خسائرنا 5 طائرات و15 دبابة ، وعادت إسرائيل بعد 50 سنة تريد تكرارهذا المشهد.

كرم جبر الأعلي لتنظيم الإعلام إسرائيل مصر غزة الانتخابات أحداث غزة مانشيت

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