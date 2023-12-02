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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدير التنفيذي للنادي الأهلي يكشف اَخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

صدى البلد

كشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي  العامري فاروق اَخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق.

ونشر الاعلامي ابراهيم فايق عبر تصريحات سعد شلبي ببرنامج “جمهور النالته” عبر قناة” أون تايم سبورتس قائلا : حالتة مستقرة حاليا، وهناك متابعة دقيقة من المجلس لحالتة.

 

يذكر ان احتشدت مجموعة من جماهير الأهلي أمام مقر المستشفى الذي يرقد بها العامري فاروق نائب رئيس النادي ، حاملين لافتات مكتوب عليها عبارات المحبة والدعاء له بالشفاء.

 

ووجه الدكتور هشام العامري شقيق نائب رئيس النادي الأهلي رسالة للجماهير عبر صفحته الشخصية ، مليئة بالشكر والتقدير على محبتهم لشقيقه ، متمنيا من الجميع الدعاء له.

 

وكتب هشام العامري على صفحته على فيسبوك: “من أمام المستشفي.. جمهور الأهلي علي راسنا والله.. يعجز اللسان عن شكر حضراتكم.. يارب يا عامري يا حبيبي تقوم بالسلامة يارب.. وحشتنا كلنا اقسم بالله”.

 

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غدا السبت.

 

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

 

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين السبت الماضي.

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