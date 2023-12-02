تيسير مطر: الشعور بالأمن والآمان سبب حشود المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الخارج

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن المصريين في الخارج هم المصريين في الداخل، كل من يحمل الجنسية المصرية هو مصري ومصري أصيل لا فرق بينه وبين المصري في الداخل، مضيفاً أن اليوم رأينا ملحمة في جميع الدول ولهم جزيل الشكر والتقدير على مجهوداتهم ووطنيتهم.



وأضاف «مطر» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار"الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشاعر، أن صمام الأمان هو السبب الرئيسي في ظهور الحشد الكبير من المواطنين في الخارج للإدلال بأصواتهم ، وأضاف أن هذا الأمان نابع من قرارات وتصرفات وأهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشؤون ومصر والمصريين.

أشار رئيس حزب إرادة جيل، إلي أن هذه رسالة موجهه من المصريين للعالم أن المصري قادر يدلي بصوته بكامل حريته وبإرادته ، لافتاً إلى أن المصري في الخارج لا يوجد من يوجهه إلي التصويت سوى وطنيته وحبه لبلده.