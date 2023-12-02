عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتخابات الرئاسية.. المصري لا يدلي بصوته مرة أخرى في هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد الشاعر، إن الشروط الموضوعة للناخبين خارج جمهورية مصر العربية لـ الانتخابات الرئاسية لعام 2023، هي أن يكون الناخب مصري الجنسية و لا يجب أن يكون أقل من 18سنة ويمتلك جواز سفر مصري به الرقم القومي الخاص به ، مؤكداً أن يكون جواز السفر ساري وليس منتهيا.


وأضاف «الشاعر» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أنه يمكن على الناخب أن يدلي بصوته في الأنتخابات ببطاقة الرقم القومي مضيفاً أنه يمكن للناخب أن يدلي بصوته في الأنتخابات الرئاسية لعام 2023 حتى لو بطاقة الرقم القومي منتهية وليست سارية.


أشار الإعلامي، إلي أن إذا تواجد مصري في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية و أراد أن يدلي بصوته يمكنه التوجه على السفارة المصرية ،لافتاً إلي أنه لا يجب أن يدلي بصوته مرة أخرى إذا عاد إلي مصر.

الانتخابات الناخبين توك شو الرئيس السيسي اخر النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

الصحة العالمية تطالب بتسليم الإمدادات الأساسية لـ غزة بشكل عاجل

حتى لا يبطل صوتك.. طريقة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فييرا: أتشرف بتدريبي للزمالك سابقا..ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ