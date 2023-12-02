الانتخابات الرئاسية.. المصري لا يدلي بصوته مرة أخرى في هذه الحالة

قال الإعلامي أحمد الشاعر، إن الشروط الموضوعة للناخبين خارج جمهورية مصر العربية لـ الانتخابات الرئاسية لعام 2023، هي أن يكون الناخب مصري الجنسية و لا يجب أن يكون أقل من 18سنة ويمتلك جواز سفر مصري به الرقم القومي الخاص به ، مؤكداً أن يكون جواز السفر ساري وليس منتهيا.



وأضاف «الشاعر» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أنه يمكن على الناخب أن يدلي بصوته في الأنتخابات ببطاقة الرقم القومي مضيفاً أنه يمكن للناخب أن يدلي بصوته في الأنتخابات الرئاسية لعام 2023 حتى لو بطاقة الرقم القومي منتهية وليست سارية.



أشار الإعلامي، إلي أن إذا تواجد مصري في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية و أراد أن يدلي بصوته يمكنه التوجه على السفارة المصرية ،لافتاً إلي أنه لا يجب أن يدلي بصوته مرة أخرى إذا عاد إلي مصر.