فوز 9 شركات في مسابقة "رواد دمياط" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

انطلقت الدورة الثانية من مسابقة "رواد دمياط" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و محافظة دمياط والتى تأهل للمرحلة النهائية للمسابقة 26 فكرة ومشروع لريادة الأعمال بدمياط وفاز تسعة منهم في ثلاث فئات مختلفة هي فئة أفضل فكرة وأفضل شركة ناشئة وأفضل شركة قائمة.

في فئة أفضل فكرة فاز مشروع PVT ومشروع الاختلاف بينا مش بالشكل ومشروع LAZ. كما فاز مشروع El Serafy Magic Wood ومشروع Noxed ومشروع Zan Company في فئة أفضل شركة ناشئة وأخيراً وكالة مارلي الأدبية للنشر والتوزيعومشروع Kitzoom ومشروع Nabolia في فئة أفضل شركة قائمة.



حضر الحفل الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والسلطات المحلية الرئيسية ولجنة تحكيم مكونة من خبراء واستشاريين ذوي خبرة في مجال ريادة الأعمال.



تم إطلاق الدورة الثانية من المسابقة في أغسطس 2023 في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر: معًا لمواجهة التحدي في دمياط" وقد تقدم للمشاركة في المسابقة حوالي 300 شاب وفتاة من دمياط من أصحاب الأفكار أو المشروعات والذين تم تصفيتهم على أربعة مراحل. ومن خلال هذه المراحل، أتيحت للمرشحين فرصة حضور ورش تدريبية مكثفة في مجال ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعروض التقديمية بما يساعدهم على المنافسة في مراحل المسابقة المختلفة بشكل فعال وصولا للمرحلة النهائية. وقد ضمنت تلك المراحل وجود عدة عوامل في المشاريع المتأهلة مثل الابتكار وإمكانية التنافس في السوق والجدوى والأثر الاجتماعي والاستدامة.



وتعليقًا على هذا الحدث، قال محمد شندى رئيس احدى شركات إنتاج الميثانول"سعداء بالإحتفال بالسنة الثانية على التوالي لمسابقة رواد دمياط برعاية ميثانكس حيث تعتبر هذه المسابقة امتداداً لشراكتنا الطويلة مع منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب في دمياط. تهانينا لجميع الفائزين، فنحن نري اليوم ثمرة ابتكارهم وعملهم الجاد."

علق إيريك أوشلان أيضًا قائلاً: "في منظمة العمل الدولية نعمل على تعزيز العمل الحر وتمكين الشباب بمهارات إدارية لريادة الأعمال من خلال بناء القدرات والتدريب الذي يعزز خبراتهم لبدء مشاريع جديدة. مسابقة رواد دمياط هي الوسيلة لدعم الشباب والنساء والرجال الذين لديهم طموحات لتوسيع أعمالهم القائمة أو بدء مشاريع جديدة."



تبني مسابقة رواد دمياط 2023 على نجاح الدورة الافتتاحية للمسابقة التي تم إطلاقها في عام 2022 ضمن الاتفاقية الموقعه لخلق فرص عمل لائقة للشباب بدمياط. وتأتي تلك الاتفاقية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تركز على دعم المجتمع من خلال مناهج التنمية المستدامة التي تدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وقد أدت هذه الشراكة التي استمرت أربع سنوات إلى توفير أكثر من 2300 فرصة تدريب وخلق 725 فرصة عمل. هذا وقد وقع الشريكان مؤخرًا اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات لدعم برنامج "وظائف لائقة لشباب مصر"، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين على الأرض لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط بما يضمن اتساق أعمال ميثانكس مصر المستمر مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.