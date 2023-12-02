كتائب القسام تستهدف حشود وتجمعات لجيش الاحتلال برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام قصفها تجمعات لـ "جيش" الاحتلال شرقي مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وذكرت سرايا القدس انها قصف تجمعات لجنود الاحتلال في أحراج "كيسوفيم" بوابل من قذائف الهاون

ودوت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "عين هشلوشا، "نير عوز"، و"كيسوفيم" في "غلاف" غزة.



ووصل 5 شهداء وعدد من المفقودين والمصابين في قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان 9 شهداء وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء استهداف الاحتلال لمنزل في دير البلح

كما قصفت مدفعية الاحتلال ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال تستهدف برجاً في مدينة حمد غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة

