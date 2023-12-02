بقالي كتير عايشة دور الراجل.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو كوميدي|شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحد الفيديوهات الكوميدية لها وهي تقلّد إحدى الشخصيات بحركات عفوية على حسابها الشخصي بموقع تيك توك.





وظهرت ياسمين عبدالعزيز فيه تقوم بحركات مضحكة وتحرك شفتيها وكانت تردد قائلة "أنا عايزاكي تروقي عليا ، اعتبريني بقا شقة على المحارة وانتي شطبيها سوبر لوكس، حطيلي أحمر وأخضر وأصفر خليني أنثي أنثي"





وأضافت "أنا بقالي كتير عايشة دور الراجل ، فجّري أنوثتي وخليني انجلينا جولي ، واعمليلي باربي جيرل، عايزة ابقي مزة شديدة على الآخر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: