الداخلية توجه قافلة إنسانية بحى أهالينا - مدينة السلام .. صور

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد . .معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية) ستهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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