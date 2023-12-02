الخارجية الفرنسية: COP28 يشكل لحظة حاسمة بشأن حرارة كوكب الأرض

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، إلى اعتبار قمة المناخ COP28 بمثابة اللحظة الحاسمة للتعاون الدولي بشكل جماعي علي بقاء درجة الحرارة تحت 1.5 درجة مئوية، حتى لا نصل إلى مأزق عالمي، داعيةً إلى استكمال الجهود والمبادرات الدولية "حيث لا يزال هناك وقت للعمل".

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية على هامش اجتماعات قمة المناخ COP28 المنعقدة في مدينة إكسبو دبي، أن السعي للمضي قدما لما تم إنجازه بداية من اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس 2015، وصولاً إلى النسخة الحالية في الإمارات، مشددة على ضرورة التخلص من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الطاقة النووية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعبرت كولونا، عن أملها في زيادة الجهود الدولية بهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية.

وأكدت أن بلادها أيدت بقوة خلال قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ تأسيس صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره أحد أهم الأدوات المهمة لدفع العمل المناخي، وفي الوقت ذاته على الدول بذل مزيد من الجهود لتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق الهدف الطموح والمرجو من قمة المناخ.