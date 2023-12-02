نضغط للتوصل إلى هدنة..ماكرون: استمرار الصراع في غزة سيزيد من الكراهية والتوترات بالمنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل لها حق في الدفاع عن النفس لكن لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين، لافتًا إلى أنه إذا كان هدف الاحتلال تدمير حركة حماس كليًا فقد يستغرق الأمر عشر سنوات.

وأضاف ماكرون في كلمة له اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإماراتية دبي، أن فرنسا تضغط من أجل التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن كافة الرهائن، لافتًا إلى أن باريس تحاول إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع عبر مصر.

وأشار إلى أن استمرار الصراع في قطاع غزة سيزيد من الكراهية والتوترات بالمنطقة، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، أنه يجب بدء مباحثات سياسية بين جميع أطراف النزاع.

وتابع قوله “سأذهب إلى قطر لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار”، مستطردًا أن إسرائيل لن تحصل على الأمن بشكل دائم على حساب الفلسطينيين.