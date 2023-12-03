حل بسيط لمسح الشعر دون خلع الحجاب

تتساءل بعض النساء والفتيات عن كيفية الوضوء خارج المنزل والمسح على الحجاب بدلاً من الشعر التي قد تضطرها ظروف العمل أو غيره إلى أداء الصلاة بالخارج، كما تسألن أيضًا عن: هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين، دار الإفتاء المصرية، أوضحت إذا كانت المرأة بالخارج تحاول قدر استطاعتها أن تنفذ شرط الوضوء من مسح اليدين إلى المرفقين؛ فإن عجزت كليًا عن هذا يمكنها أن تلجأ إلى رخصة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا وكذا الجمع بين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وهذا يكون في حدود ضيقة ولا ينبغي أن تعتاد المرأة عليه.

أما المسح على الحجاب بدلاً من الشعر فأشارت إلى أنه لا يجوز للمرأة أيضًا المسح على الحجاب بدلًا من الرأس في الوضوء، و إن كان الأمر هنا مختلفًا وأيسر من غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لأنه يجزيء مسح بعض الرأس هنا والأحد الأدنى له يكون بشعرة؛ فلا تضطر المرأة إلى خلع حجابها بل يمكنها أن تبل بعض أطراف أصابعها وتسمح به بعضًا من شعرها، وبهذا تكون قد حققت المطلوب منها وأصبح وضوءها صحيحًا ومن ثم عبادتها.

كيفية وضوء المرأة خارج المنزل

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن من أعضاء الوضوء مغسولاين، وهما: الوجه واليدين إلى المرفقين، وومسوحين، وهما: الرأس والرجلين إلى الكعبين .

واستشهد « ممدوح» بقوله – تعالى- : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»، ( سورة المائدة: الآية 6).

وأوضح أمين الفتوى أن السنة النبوية الشريفة جاءت للتخفيف قليلًا في شيء من هذه الفرائض مقيدة بأحوال معينة، منها جواز المسح على الخفين بشرائط معينة منها: أن يلبسهما الإنسان على طهارة ولا ينزعهما أثناء المدة المخصوصة، كما أجازت السنة جوزا المسح على الخفين للمسافر ثلاثةُ أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة.

ونوه ممدوح أن بعض الناس ظنوا جواز القياس على المسح على الخفين فيعتقدون إباحة المسح على الأكمام وهذا خاطيْ؛ لأن المسح على الخفين رخصة وهي استثناء على خلاف الأصل.

وتابع ممدوح أنه يجب على المرأة أن تغسل اليدين إلى المرفقين عند الوضوء ولا تلجأ إلى مسحهما، مبينًا أن هذا يعرضها إلى بطلان الوضوء ومن ثم الصلاة.

حل بسيط لمسح الشعر فى الوضوء دون خلع الحجاب

هل يجوز للمرأة في الوضوء مسح مقدمة الرأس فقط؟.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز مسح مقدمة الرأس فقط، ويجوز مسح ثلاثة شعرات فقط، ومسح شعرة واحدة كذلك، ولكن لا تأخذ الشعرة من آخرها، وإنما من جذرها أو من نبتها.

وتابع: كثير من السيدات لا تتمكن من الصلاة خارج البيت أو في العمل، لأنها تحرج من كشف شعرها بسبب الحجاب، أو غطاء الرأس، منوها أنه لا يجب عليها خلع الحجاب وإنما يجوز لها أن تبلل أصبعها وتمررها من تحت الحجاب ليصل الماء إلى شعرة واحدة منها وبذلك يجزئ المسح على الرأس.