المصريون بالخارج يشيدون بسهولة الإجراءات خلال الانتخابات الرئاسية.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، لقطات ترصد استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في عدة دول منها: "لبنان وأبوظبي وقطر والبحرين وجدة وأثينا وإسبانيا وعمان وروما وبغداد والجزائر وفيتنام والكويت"، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باليوم الثاني، إذ بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل بدء عملية التصويت، التي انطلقت منذ أمس الجمعة في تمام الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الأحد المقبل للساعة 9 مساءً.

وأعرب المصريون، عن فرحتهم بمظاهرة حب ورفعوا الأعلام داخل مقرات التصويت، ورددوا الأغاني الوطنية، حيث تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الجالية المصرية في مختلف دول العالم، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة وذلك لسهولة الإجراءات بالانتخابات الرئاسية، وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.