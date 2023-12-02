تشكيل بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشبكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة نواذيبو الموريتاني، في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو، في السادسة من مساء اليوم، على استاد شيخا بيديا، في العاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس