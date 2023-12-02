بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، اليوم السبت، بتوقع ضرب أمواج مد عاتية الفلبين واليابان قريباً، بعد أن ضرب زلزالا بقوة 7.5 درجة جزيرة مينداناو بالفلبين على عمق 63 كيلومترا.

وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية، إن أمواج تسونامي قد تضرب الفلبين بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) وقد تستمر لساعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن إتش كيه إن من المتوقع أن تصل أمواج تسونامي التي يصل ارتفاعها إلى متر (3 أقدام) إلى الساحل الغربي لليابان في وقت لاحق - بحلول الساعة 1:30 صباح الأحد (1630 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وقالت هيئة المسح الجغرافي الأمريكية إن قوة الزلزال 7.6 درجة وعلى عمق 32 كيلومترا، وقالت إنه وقع الساعة 10:37 مساء. (1437 بتوقيت جرينتش).