نصر سالم: إسرائيل تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني .. فيديو

علق اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على فشل استمرار الهدنة في غزة وعودة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني ودفعهم للتهجير القسري ".

وأضاف نصر سالم:" إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين، والمقاومة الفلسطينية أثبتت ثباتها وقوتها في مواجهة إسرائيل رغم العدوان الإسرائيلي المستمر ".

وتابع نصر سالم :" إسرائيل لم تستطع ان تقوم بإطلاق سراح رهينة واحدة إلا بالتفاوض والحل السياسي وليس الحل العسكري ".

أكمل نصر سالم :" إسرائيل مستمرة في قصف المستشفيات والمنازل والمساجد ويقومون بتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ".