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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم كبير على قطاع غزة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال سيكثف هجماته على قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش سينفذ عمليات في مناطق من غزة لم يدخلها من قبل.

وأضاف جالانت أثناء تواجده في غلاف قطاع غزة: "سوف نتأقلم مع الظروف التي سنقاتل فيها، قادة الكتائب في خان يونس يفهمون ما حدث لنظرائهم في شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

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