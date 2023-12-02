اقتصاد الإمارات | تعهدات بتوفير 5 مليارات دولار لدعم العمل المناخي

تعهدت الإمارات بجمع 18 مليار درهم بما يعادل 5 مليارات دولار سيتم توجيهها لدعم العمل المناخي ضمن منتدى قمة المناخ COP28 و الذي تستضيفه إمارة دبي الإماراتية.

وشهدت قمة المناخ مشاركة أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية بغرض العمل على تحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

وركزت فعاليات اليوم الأول من المنتدي والذي انطلق أمس الجمعة على إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي و تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، و استعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، علي ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي.

ذكر أن إدارة المنتدي ملتزمة باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.