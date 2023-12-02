عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات | تعهدات بتوفير 5 مليارات دولار لدعم العمل المناخي

الاقتصاد الاخضر
الاقتصاد الاخضر

تعهدت الإمارات بجمع 18 مليار درهم بما يعادل 5 مليارات دولار سيتم توجيهها لدعم العمل المناخي ضمن منتدى قمة المناخ COP28 و الذي تستضيفه إمارة دبي الإماراتية.

وشهدت قمة المناخ مشاركة أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية بغرض العمل على تحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

اقتصاد الإمارات|"إحصاء أبو ظبي" يطلق مسحًا ميدانيًا لدراسة استخدامات الغاز

اقتصاد الإمارات|"الطاقة والبنية التحتية" تشارك في جولة ترويجية بإيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة

وركزت فعاليات اليوم الأول من المنتدي والذي انطلق أمس الجمعة على إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي و تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، و استعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28،  علي ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي.

ذكر أن إدارة المنتدي  ملتزمة باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

 

COP28 العمل المناخي اقتصاد الامارات اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات| المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم

ترشيحاتنا

محيي الدين: الدعم الكبير لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر نجاح لجهود تمويله

جسمي بيقشعر من سيرتها .. مين مزعل نبيلة عبيد؟ فيديو

غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا

بيقابل الرجالة| القبض على طبيب في الدقهلية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.. تفاصيل مثيرة

الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال غزة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ