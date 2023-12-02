عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية: لا يوجد تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان الصهيوني بشكل نهائي

صدى البلد

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم السبت، إنه لا يوجد الآن مفاوضات، والموقف الرسمي والنهائي لحركة حماس والمقاومة أنه لا تبادل حتى انتهاء العدوان الصهيوني الإرهابي بشكل كامل ونهائي.

وأضاف العاروري أنه منذ البداية أعلنت حركة حماس أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفا، وسيتم الإفراج عنهم.

وأوضح  أنه ما بقي لدى المقاومة من الأسرى، هم جنود، وجنود سابقون، ولا يوجد مفاوضات في موضوعهم حتى نهاية العدوان.

وتابع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : "قلنا منذ البداية أننا مستعدون لتبادل جثث الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، ولكننا نحتاج إلى وقت لاختراج جثامين الأسرى الصهاينة التي قتلهم الاحتلال في غاراته على شعبنا في غزة".

 

وقال العاروري أن كبار السن من الرجال وكلهم خدموا بالجيش وبعضهم ما زال على قائمة الاحتياط، وهم بالنسبة لهم لهم معايير مختلفة عن ما سبق.

إطلاق سراحه أجانب إطلاق سراح إطلاق سراحهم الأطفال والنساء الأسرى الأجانب المكتب السياسي لحركة حماس العدوان الصهيوني العاروري المكتب السياسي حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

موضوعات متعلقة

بعد الزلزال المدمر.. هزة ارتدادية بقوة 6.4 ريختر تضرب جنوب الفلبين

على هامش COP28.. رئيس الإمارات يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي قضايا المناخ

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد: دعمنا لإسرائيل دائم

لليوم الثاني.. استمرار توافد المصريين على لجان الانتخابات الرئاسية في الكويت.. صور

إصابة 3 أشخاص بالرصاص في هجوم لمستوطنين شمال غربي سلفيت

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة

محرمة دوليا.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على جنوب لبنان

ترشيحاتنا

عجوز شرس| تفاصيل مقتل شاب على يد مسن  بالوايلي

بطعم الخسارة.. التعادل يحسم مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

شروط الانتخاب في "الرئاسة" بالنسبة للمصريين بالخارج طبقا للقانون

جيش الاحتلال يؤكد مصرع قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان بشأن مستقبل حماس في غزة

إيطاليا في مجموعة الموت .. قرعة الأمم الأوروبية يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ