المقاومة الفلسطينية: لا يوجد تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان الصهيوني بشكل نهائي

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم السبت، إنه لا يوجد الآن مفاوضات، والموقف الرسمي والنهائي لحركة حماس والمقاومة أنه لا تبادل حتى انتهاء العدوان الصهيوني الإرهابي بشكل كامل ونهائي.

وأضاف العاروري أنه منذ البداية أعلنت حركة حماس أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفا، وسيتم الإفراج عنهم.

وأوضح أنه ما بقي لدى المقاومة من الأسرى، هم جنود، وجنود سابقون، ولا يوجد مفاوضات في موضوعهم حتى نهاية العدوان.

وتابع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : "قلنا منذ البداية أننا مستعدون لتبادل جثث الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، ولكننا نحتاج إلى وقت لاختراج جثامين الأسرى الصهاينة التي قتلهم الاحتلال في غاراته على شعبنا في غزة".

وقال العاروري أن كبار السن من الرجال وكلهم خدموا بالجيش وبعضهم ما زال على قائمة الاحتياط، وهم بالنسبة لهم لهم معايير مختلفة عن ما سبق.