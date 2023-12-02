بعد التعادل أمام يانج أفريكانز.. شوبير يطرح سؤالًا لجماهير الأهلي عبر الفيسبوك

تعادل النادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "ما رأيك في أداء الأهلي خلال مباراة يانج أفريكانز ؟".

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.