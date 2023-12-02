العرض الأخير .. مبابي داخل ريال مدريد بداية 2024 .. تفاصيل

تداول مؤخرا عدد من الصحف العالمية ، خبر تجدد المفاوضات بين نادي ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا كيليان مبابي للانتقال للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن ريال مدريد بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي لنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ، لضمه بحلول بداية العام المقبل 2024 .

وأضافت الشبكة أن إدارة الريال ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.

وتابعت أن ريال مدريد لن ينتظر هذه المرة قبل أن يحصل على إجابة حاسمة من الهداف التاريخي لسان جيرمان.

وواصلت: "ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فورا على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقا الانضمام للفريق".

وختمت تقريرها بأن هذا العرض، سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في يناير، فلن يصر النادي الملكي على ضمه.