نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ كولر: عليك تدارك الأخطاء

أكد عبدالحميد حسن نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني، جيد بعكس المباريات الماضية، وكان يستحق الفوز بالمباراة.

وأضاف حسن: "الأهلي اليوم قدم مباراة رائعة خارج الأرض، والنتيجة قد تكون مرضية، ولكن أخشى على الفريق من المباريات المقبلة، أو عدم المنافسة على اللقب".

واختتم عبدالحميد حسن: "كولر عليه أن يتدارك أخطائه سريعًا، وعدم العمل بنفس النهج وتقليل الراحات السلبية للاعبين، وهو ما قد يخفض دوافع اللاعبين".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.