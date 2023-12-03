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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة بظهورها

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت زوجة ماجد المصري، مرتديه فستان قصير وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الغامق الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة ليتناسب مع إطلالة المميزة والمختلفة. 

وإليكم صور زوجة ماجد المصري

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