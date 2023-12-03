لقطات من توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالنمسا

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قبل ساعات من غلق لجان الاقتراع في دولة النمسا، تواصل التوافد من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم على الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وقالت الحملة يمكنكم مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.