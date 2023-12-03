"إن بي سي" الأمريكية: إسرائيل توافق على إنشاء مناطق آمنة كبيرة بغزة

صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، بأن إسرائيل وافقت على إنشاء مناطق آمنة كبيرة في جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكره موقع "إن بي سي" الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من إسرائيل خطة لتقليل معاناة المدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة مع توسع العمليات العسكرية، مشير إلى أن تل أبيب تقبلت الطرح وتعمل بالفعل على وضع خطة.

وأوضح أن المناطق الآمنة المطلوبة أكبر بكثير مما تمت مناقشته في البداية، وأن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل.

وقال إنه بموجب الاتفاق، سيتعين على بعض الأشخاص مغادرة منازلهم، مضيفا أن تلك المناطق قد تظل محور عمليات "مكافحة الإرهاب المستهدفة".

والجمعة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" جهودا أميركية لتجنب تكرار الفظائع التي شنتها إسرائيل في شمال قطاع غزة، مع استئناف الحرب وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي نيته توسيع عملياته في جنوب القطاع المكتظ بالسكان.