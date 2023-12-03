اتحاد شباب المصريين بالسعودية: نحن على قلب رجل واحد من أجل الوطن

قال علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج في السعودية، إن: “مشاهد المصريين بالخارج للمشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ضرب مثل رائع للانتماء في حب مصر”.

وأوضح “خليل”، خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح المذاع على شاشة DMC، أن هناك أسر مصرية بالأمس ظلت جالسة من بعد قفل و انتهاء مواعيد اللجان بساعة و نصف، منوها إلى أن الأطفال يحتفلون و يغنون أمام اللجان، معقبا: “المصريين بالخارج على قلب رجل واحد من أجل مصر”.

أكثر ارتباطا بمصر

ولفت، إلى أن المصريين بالخارج هم أكثر ارتباطا بمصر، لأنهم على علم بقيمتها و لديهم مشاعر جياشه لبلدهم.