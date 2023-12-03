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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفته قوات الاحتلال بغارة جوية.. من هو رئيس الجامعة الإسلامية بغزة؟

صدى البلد

استشهد سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية بغزة وأستاذ فيزياء معروف مع عائلته أمس السبت، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

استشهد سفيان تايه، باحث متميز ومخضرم في مجال البصريات والذي شغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مباني في جباليا شمال مدينة غزة، وفقاً للوزارة. ولم تحدد الوزارة هويات باقي أفراد عائلته.

وكان تايه مدرجاً في تجميع جامعة ستانفورد لأكثر العلماء اقتباساً في العالم في عامي 2021 و 2022، مع تخصص في البصريات. وقد حصلت أبحاثه على أكثر من 3700 اقتباس، وفقاً لصفحته على جوجل سكولار. وكتب في ملفه الشخصي على ريسيرش غيت، شبكة اجتماعية للعلماء، أن أبحاثه تركز على الألياف والاستشعار الضوئي وموجات اللوحات.

كما كان  تايه رئيساً لمجال الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء لمنظمة اليونسكو، المنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة. وكان المنصب مخصصا للتعاون بين الجامعة الإسلامية بغزة واليونسكو لتسهيل البحث العلمي.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان رئيس الجامعة هدفا للغارة الجوية. وقد ادعت القوات الإسرائيلية أن الجامعة الإسلامية بغزة مرتبطة بعمليات حماس.

وفي أكتوبر، قصف جيش الاحتلال الجامعة، مدعيا أنها "مركز عمليات وسياسي وعسكري مهم" ينتمي إلى حماس وأنها استخدمت كمعسكر تدريب لعملاء المخابرات العسكرية لحماس، وفقاً لبيان.

كما قالت، إن الجامعة تحافظ على علاقات وثيقة مع القيادة العليا لحماس.

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