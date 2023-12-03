جيهان جادو: المصريون بفرنسا لديهم تميز دائم ويبهروننا بغير المتوقع في الانتخابات|فيديو

قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بفرنسا، إن الانتخابات كانت تسير بشكل جيد باليوم الأول، وكانت هناك أعداد كبيرة تتفاوت من الفترة للأخرى وشدت ذروتها من بعد الظهر، وقبل غلق الصناديق باليوم الأول كان هناك تواجد لأبناء الجالية المصرية.

وأوضحت "جادو"، خلال مداخلتها ببرنامج صباح الورد المذاع على شاشة TEN TV، أن أبناء الجالية المصرية حريصون جدًا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وتوافدوا بكثرة كبيرة بالأمس من مختلف الفئات العمرية سواء من رجال أو نساء أو أطفال، بالرغم من برودة الأجواء بالخارج، معقبة: "المصريون بالخارج عندهم وعي شديد ولديهم تميز دائم و يبهروننا بغير المتوقع".

وأضافت "جادو"، أن التنظيمات اللوجيستية ساعدت بشكل كبير في مقر السفارة المصرية في باريس، بالإضافة إلى تواجد السفير علاء يوسف والقنصل العام على مدار اليوم لإزالة أي صعاب، منوهة إلى أن ذوي الهمم الخاصة كانت لديهم أماكن مخصصة لهم بالعملية الانتخابية واللجان.

ولفتت، إلى أنهم كانوا على تواصل دائم على مدار الـ 3 أشهر الماضيين لتحديد أهم النقاط استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وكيفية نشر الوعي للمصريين وحثهم على المشاركة، مشيرة إلى أنهم يقوموا بالعديد من التسهيلات ومنها محاولة نقل المواطنين الذين لديهم بُعد في المسافة مقر الانتخابات.

مساعدتها بالانتخابات

وعقبت "بالأمس حاولت أساعد بتقديم الحلوى للأطفال وكنت بصطحب ذوي الهمم لإدخالهم لمقر الانتخابات ومحاولة تذليل الصعاب لديهم، كل واحد فينا بيشتغل بقلبه لبلده".