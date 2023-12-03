إحباط ترويج حشيش بـ 4 ملايين جنيه في الشرقية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الإتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.