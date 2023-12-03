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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل اليوم الرابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

صدى البلد

تستمر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة وسط اقبال جماهيري لافت.

العروض الافتتاحية:

يقدم التونسي ظافر العابدين فيلمه الجديد في قاعة ريتز مساء اليوم، ويدور فيلم "إلى ابني"، حول رجل يقاسي مرارة فقد زوجته ويعود إلى المملكة مع ابنه بعد عيشه في لندن (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

العرض الأول لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

فيلم "كوبا 71"، وهو فيلم وثائقي يدور حول المحاولة الأولى لِاستضافة كأس العالم للسيّدات، تحكيه سيرينا ويليامز (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

مسابقة البحر الأحمر

فيلم "دلما" لِحميد السويدي، يدور حول امرأة تفتتح مقهى في جزيرة بالإمارات ممّا يثير الجدل (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

ويُعرض فيلم  "مندوب الليل" الذي طال انتظاره، للمخرج علي الكلثمي، في السعودية لأول مرة (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

فيلم "الشر لا وجود له"، وهو حكاية تتمحور حول التخييم وتغير المناخ والرأسمالية، من تأليف المخرج الياباني صاحب الرؤية الفريدة، ريوسكي هماغوشي.

العروض الأولية للمهرجان اليوم

عشّاق مسلسل رامي بالتأكيد سيحبّون هذا المسلسل النيوزلندي الكوميدي "على بعد أميال من أي مكان" (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

افتتاح معرض حيّ جميل
فريد الأطرش وأسمهان: قصّة سيمفونيّة

لا يقتصر التّأثير البارز للأخوين الأسطوريّين، أسمهان وفريد الأطرش، على الموسيقى فحسب، بل يتعدّى ذلك إلى مجال السّينما أيضًا، ويشهد هذا المعرض على تأثيرهما الخالد عبر الأجيال في ذاكرة الوطن العربي الكبير.

كما يسرّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عرض فيلم "انتصار الشباب" والذي ساهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بترميمه بأحدث التقنيات.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

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