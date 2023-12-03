عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتحاد شباب المصريين بالخارج: السيسي سخر كل إمكانيات الدولة لخدمة أبناء الجاليات

اتحاد شباب المصريين
اتحاد شباب المصريين بالخارج

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين في الخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة ،و أثبتوا للجميع أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ان الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة علي مدار اليومين الماضيين، ومازالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي ، في ضرب اروع المثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن .

واوضح النسيري ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،،سخر جميع امكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج ،وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق ، متابعا : "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قبلة الحياة".

وشدد علي أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل 10 و11 و12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

المصريون بالخارج السيسي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

انقسام في الداخل الإسرائيلي.. هل تنهار العلاقات بين تل أبيب وأمريكا؟

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

سيتى ستارز وداندى مول..تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية لفحص وتجديد السيارات

اتحاد الكرة يكشف عن أزمة تواجه الأهلي في بطولة الدوري.. تفاصيل

سفير الصين بالقاهرة يشيد بجهود السيسي لإحلال السلام في قطاع غزة

ذعر في إسرائيل.. إطلاق رشقات صاروخية على عسقلان وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنة

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

خضنا معارك ضارية مع جيش الاحتلال.. تعليق عاجل من سرايا القدس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ