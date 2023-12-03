اتحاد شباب المصريين بالخارج: السيسي سخر كل إمكانيات الدولة لخدمة أبناء الجاليات

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين في الخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة ،و أثبتوا للجميع أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ان الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة علي مدار اليومين الماضيين، ومازالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي ، في ضرب اروع المثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن .

واوضح النسيري ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،،سخر جميع امكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج ،وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق ، متابعا : "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قبلة الحياة".

وشدد علي أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل 10 و11 و12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.