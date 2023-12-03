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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. شاهد ابنة عماد رشاد المحجبة

عماد رشاد
عماد رشاد

يحتفل الفنان عماد رشاد، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ 68، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1951، وعمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية. 

 

مشوار عماد رشاد

تخرج عماد رشاد، في معهد الفنون المسرحية، واقتحم المجال الفني بعدة أعمال فنية درامية، وكان انتشاره بصورة أكبر من خلال التليفزيون، حيث كانت له طلة مميزة. 

وقدم عماد رشاد،  العديد من الأعمال الفنية التي تظل عالقة في أذهان جمهوره، فهو ممثل مصري، ولد في عام 1951، وقبل دخوله الفن، درس في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن بعد التخرج لعبت الصدفة دورها، وتعرف على المخرج محمد فاضل واختاره للمشاركة للمرة الأولى في سهرة تليفزيونية بعنوان "البيانو".

وبعدها رشحه كل من محمود ياسين، ونيللي، من أجل مشاركته في بطولة "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، وهو الدور الذي ساهم في انتشاره بين الجمهور ولاسيما الجمهور المصري.
أثناء دراسته التحق عماد رشاد في استوديو الممثل محمد صبحي، لكنه رفض أن يكون ضمن فرقة محمد صبحي المسرحية، على الرغم من اعترافه بأنه تعلم منه الالتزام وأسرار المهنة لكن صبحي كان يشترط التفرغ التام للعمل وهو ما لا يتلاءم مع عماد رشاد والذي كان يرغب في الانتشار. 

 

أعمال عماد رشاد 

تألق عماد رشاد في مسلسلات "العطار والسبع بنات" مع الفنان نور الشريف، و "أبو ضحكة جنان"، و "ألف ليلة وليلة" و"عائلة مجنونة جدا".

وفي الأعمال السينمائية كان له ظهور محدود، منها أفلام لم تأخذ حقها في الانتشار والشهرة، مثل "البوليس النسائي"، و"اثنين في قفص"، وفيلم "أمريكا شيكا بيكا"، وفيلم "آه وآه من شربات".

 

ابنة عماد رشاد 

وقبل عدة سنوات ظهر الفنان محمد رشاد مع ابنته المحجبة، وهو ظهور نادر لأفراد أسرته.

ابنة عماد رشاد 

 

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