عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها القضية الفلسطينية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث أوجه التعاون الثقافي والديني بين الأزهر الشريف وكوريا الجنوبية.

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها القضية الفلسطينية

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الكوري الجنوبي، مؤكدا حرص الأزهر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في المجالات العلمية والتعليمية والدينية، واستعداد الأزهر لاستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، والتي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها.

مجمع البحوث الإسلامية: دورة تدريبية للواعظات بأكاديمية الأزهر بعنوان «القدس والقضية الفلسطينية»

ما حكم الدين في تحديد النسل ونوع الجنين؟ .. الأزهر يجيب

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعايش بين الناس، لافتا إلى جهود مؤسسة الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان، وسعيه الدائم لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم، مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وكنيسة كانتربري، موضحا أن تلك الجهود تأتي انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الدينية، وإيمانا بدوره التاريخي في نشر صحيح الدين، اعتمادا على منهج وسطي مستنير، قادر على مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، ومتمكن من نشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في شتى بقاع العالم.

وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر مهموم بقضايا العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة، مثمنا موقف الشعوب الحرة، وبخاصة المنصفين من اليهود "غير المتصهينين"، الرافضين لممارسات الكيان الصهيوني المتغطرسة تجاه أبناء غزة، وأعلنوا رفضهم للعدوان على الأبرياء ‏والمدنيين، ووحشيته في حق الأطفــال ‏والنـساء والشــيوخ والأبـرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبيوت ومقرات إيواء النازحين.‏

من جانبه، أعرب كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها على طريق تعزيز الحوار والتسامح ونشر الأخوة الإنسانية، مشيدا بالتجربتين المصرية والكورية الجنوبية في التعايش بين جميع طوائف الشعب، مؤكدا عزمه وحرصه الشديد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الأزهر والمؤسسات الثقافية والعلمية في كوريا الجنوبية.

الأزهر شيخ الأزهر أحمد الطيب سفير كوريا الجنوبية مشيخة الأزهر الإرهاب مواجهة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

انقسام في الداخل الإسرائيلي.. هل تنهار العلاقات بين تل أبيب وأمريكا؟

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة عاجلة لـ«نعمة» وأبناؤها الثلاثة

شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة

أزهريات: الشريعة كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء والتنشئة

أهم الأخبار| وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس

هل يجوز دفن الميت ليلا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

سيتى ستارز وداندى مول..تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية لفحص وتجديد السيارات

اتحاد الكرة يكشف عن أزمة تواجه الأهلي في بطولة الدوري.. تفاصيل

سفير الصين بالقاهرة يشيد بجهود السيسي لإحلال السلام في قطاع غزة

ذعر في إسرائيل.. إطلاق رشقات صاروخية على عسقلان وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنة

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

خضنا معارك ضارية مع جيش الاحتلال.. تعليق عاجل من سرايا القدس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ