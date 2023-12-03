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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس "خريجي الأزهر" يشارك في فعاليات جناح الأديان بـ COP28

صدى البلد

زار الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، جناح الأديان بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  COP28، ضمن وفد أزهري رفيع المستوى ضم كلا من الدكتور سلامة داود ، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتي خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

جدير بالذكر أن جناح الأديان في COP28،  ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في الفترة من 1 إلى 12 من ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد نائب رئيس المنظمة بفعاليات الجناح وأنشطته، معربًا عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في التفاعل مع القضايا والتحديات العالمية وتعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهتها.

وينظم جناح الأديان، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف عديدًا من الفعاليات والأنشطة، يشارك في الجناح ممثلون عن 54 دولة، إضافة إلى أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب والمنظمات والمؤسسات الدينية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، كما يقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة من أبرزها 65 جلسة حوارية ونقاشية، بمشاركة أكثر من 325 متحدثًا، تركز على تعزيز التفاهم بين الثقافات المتعددة بشأن العمل المناخي.

خريجي الأزهر فعاليات جناح الأديان في COP28

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