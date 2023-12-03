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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن العشري: توفير خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية بغرفة القاهرة

أيمن العشري
أيمن العشري

أعلن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك داخل غرفة القاهرة بمركزي التميز بمقر الغرفة الرئيسي 4 ميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق وأيضًا مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة بالقاهرة.

وقال ( العشري ) إنه تم توفير هذه الخدمة مجانًا لمساعدة التجار على معرفة مقارهم الانتخابية لدعم عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني علينا جميعًا، من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وحماية المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ككل.

وحثّ ( العشري )  مجتمع الأعمال والعاملين لديهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث إنها واجب وطني مكفول لكل مصري ، وإن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات والتوسع العمراني ومبادرات مهمة مثل حياة كريمة ومشاريع الرعاية الصحية و 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على الفيروسات الكبدية وغيرها من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري.

أيمن العشري غرفة القاهرة التجارية التجار الانتخابات الرئاسية 2024

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