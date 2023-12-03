بروفايل.. دور أورنج فى المدن الذكية

تعتبر أورنج مصر للاتصالات من الشركات الرائدة في دعم وتطوير المدن الذكية في مصر.

وتلعب أورنج دورًا مهمًا في تحسين جودة الحياة في المدن الذكية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال عدة مهام تتمثل فى الآتى:

تقدم أورنج حلول اتصالات متقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار في المجتمعات الحضرية.

يتضمن دور أورنج أيضا خدمات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك الإنترنت عبر الألياف البصرية وشبكات الجيل الرابع، لتوفير اتصالات سريعة ومستدامة في المدن الذكية.

تشغيل البنية التحتية للاتصالات

تلعب أورنج دورًا حيويًا في بناء وصيانة البنية التحتية للاتصالات، ما يدعم التواصل الفعال والفعّال بين جميع عناصر المدن الذكية.

تعزيز التكنولوجيا الذكية

تساهم أورنج في تعزيز التكنولوجيا الذكية في المدن، مثل استخدام الإنترنت من الأشياء (IoT) وحلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد وراحة المواطنين.

دعم التحول الرقمي

تقدم أورنج حلاً شاملاً لدعم التحول الرقمي في المدن، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال

تدعم أورنج برامج الابتكار وريادة الأعمال في المجتمعات المحلية، ما يشجع على نمو الشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا.