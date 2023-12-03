القرش بهلول يجذب السياح إلى سواحل مرسى علم.. شاهد

في أحدث ظواهر الحياة البحرية، تم رصد ظهور القرش بهلول بدون أسنان قبالة سواحل مرسى علم في محافظة البحر الأحمر. يشهد القرش بهلول، المعروف بأنه غير مفترس ويعتبر آمنًا، إقبالًا متزايدًا من قبل السياح والمهتمين بالبيئة البحرية.

من جانبه أكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة، أن ظهور القرش بهلول يُعتبر دليلاً على سلامة البيئة البحرية في المنطقة.

وأوضح أن القرش بهلول يتغذى على الهائمات البحرية، حيث يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه الغنية بهذه الهائمات ومن ثم فلترتها وتناولها.

وأشار الطيب إلى أن القرش بهلول ليس مفترسًا، وأن ظهوره يعزز الاهتمام بالسياحة البيئية ويسهم في جذب المزيد من الزوار إلى المنطقة.

وأكد على أهمية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر والتوعية بأهمية المحافظة على التنوع البحري.

يذكر أنه تم مشاهدة القرش بهلول بشكل متكرر في مناطق متنوعة بالبحر الأحمر، بما في ذلك منطقة الفانوس والفنستون، ومحميات البحر الأحمر، بين جزيرة الأخوين وجبال الجفتون الصغير والكبير.