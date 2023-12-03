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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. إجراء قرعة علنية لتخصيص شقق سكن مصر بالحجز الفوري في قنا الجديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص نحو 51 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، والتي تم طرحها بمدينة غرب قنا بنظام الحجز الفوري في الفترة من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2023.

وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإنه تم عقد القرعة العلنية بين المتقدمين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وكانت وزارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أغلقت باب التقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، يوم 15 نوفمبر.

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أماكن الطرح

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان طرحت شقق المشروع بمدن “رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة”، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

أنظمة السداد

1- يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى “1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء” من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

2- ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

3- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى “2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل”، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

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وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

1- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.
2- ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.
3- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.
4- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.
5- يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

تشكيل أمانة فنية بجهاز المدينة

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

شقق ‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية سكن مصر مدينة قنا الجديدة البنك المركزي

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