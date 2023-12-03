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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تفقد الأمل أبدًا.. رسالة غامضة من كهربا تثير الجدل

صدى البلد

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجمهور بعد انتشار أخبار عن وجود خلاف بينه وبين زميله بالفريق محمد عبد المنعم.

ونشر كهربا صورة له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلا :"لا تفقد الأمل أبدًا، فالأشياء الجيدة ستأتي قريبًا".

وتداولت أنباء عن وجود أزمة بين نجمي النادي الأهلي، محمود كهربا ومحمد عبد المنعم، قبل مواجهة الأهلي مع يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وفي تعليقه على هذه الأخبار، أكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم" أنه لا توجد حقيقة لتلك الأنباء، مشيرًا إلى أن الصور تظهر عدم وجود خلاف بين اللاعبين وأن العلاقة بينهما طيبة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مباراته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

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