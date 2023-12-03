الخارجية: تواصل توافد أبناء الجاليات المصرية بدول العالم.. وإغلاق التصويت بأغلب سفارات آسيا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية فيديوهات ترصد تواصل توافد أبناء الجاليات المصرية في دول تونس والبرتغال وإسبانيا وبوروندي وغيرها من دول العالم خلال اليوم الثالث للعملية الانتخابية.

وأكدت وزارة الخارجية متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثالث والأخير لـ أيام التصويت من خلال غرفة عمليات الوزارة، والتي تغطي جميع اللجان الفرعية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، أن عملية الاقتراع في جميع دول العالم تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بجميع مقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عملية الاقتراع في جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تستمر اليوم الثالث على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وقال السفير أحمد أبوزيد، إن عملية الانتخاب تسير وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا متابعة غرفة عمليات وزارة الخارجية سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية.

وحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت وزارة الخارجية على حسابها لقطات من السفارات والقنصليات المصرية في “دبي - سراييفو - بغداد - لوس أنجلوس - باريس - هيوستن - بودابست - هراري - ويندهوك - مسقط - بلجراد - الدوحة - أبو ظبي”.

وأغلقت السفارة والقنصليات المصرية فى أغلب دول القارة الآسيوية، حيث تجاوزت الساعة التاسعة مساءً فى اليابان والصين وسنغافورة وماليزيا، وبالطبع نيوزيلندا وأستراليا اللتين كانتا أول سفارتين تشهدان بدء الاقتراع.

جددت السفارة دعوتها للمواطنين من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، ويستمر على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



